Труничкин: Московская биржа не будет запускать торги криптовалютой

Руководитель цифровых проектов и продуктов Московской биржи Николай Труничкин сообщил журналистам, что организация не намерена запускать торги криптовалютой и выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА).
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