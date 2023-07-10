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Что задумала Турция? После скандала с "Азовом", Эрдоган выдвинул сразу два ультиматума

Турция решила надавить побольнее.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Турция всегда была г-ном, тем все дела  с нею и заканчивает. Говном!!  А ЕС НЕ ДАСТ согласия на вхождение Турции в Евросоюз. Такое г-но даже гей&#39;опейские пидорасы и  говнюки не захотят!!
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10 час.
Сергей Лазарев
Турция как рыба прилипала, у нее свои резоны, как и у России и хотя порою они плывут паралельным курсом и могут быть полезны друг для друга, они остаются тем кем и являются.
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9 час.

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