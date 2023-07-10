Что задумала Турция? После скандала с "Азовом", Эрдоган выдвинул сразу два ультиматума

Турция всегда была г-ном, тем все дела с нею и заканчивает. Говном!! А ЕС НЕ ДАСТ согласия на вхождение Турции в Евросоюз. Такое г-но даже гей'опейские пидорасы и говнюки не захотят!!

Сергей Лазарев

Турция как рыба прилипала, у нее свои резоны, как и у России и хотя порою они плывут паралельным курсом и могут быть полезны друг для друга, они остаются тем кем и являются.