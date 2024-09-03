Молодые татарстанцы одержали победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение»

Подростковая медиакоманда из Татарстана одержала победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение». Церемония награждения прошла на фестивале «МедиаБУМ» в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба «Движения Первых» в РТ.
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