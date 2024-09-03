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Татар-информ

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Молодые татарстанцы одержали победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение»

Молодые татарстанцы одержали победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение»

Подростковая медиакоманда из Татарстана одержала победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение». Церемония награждения прошла на фестивале «МедиаБУМ» в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба «Движения Первых» в РТ.

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