Горячая каша и глаза, которые не забыть: Магдеев рассказал о поездке в Лисичанск

Автор: Эльза Кузнецова В минувшие выходные мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вновь побывал с рабочей поездкой в Лисичанске – городе Луганской народной республики, где уже почти три года работает команда челнинских волонтеров.
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