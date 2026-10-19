Animals — Вот зверюга, и к тебе подкрался! Ох, жди теперь беды, Тоня! — вдруг раздался рядом голос бабы Зины, что жила на первом этаже и знала все тайны их подъезда.
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Вот Лев Борисович оказался Настоящим Человеком!!!!Он спас котика Шоколада от жестокой расправы самодура и взял его к себе!!!!И личную жизнь они с Антониной устроили, а помог им в этом именно этот милый котик!!!!
А сразу Антонина не могла забрать бедного и всеми гонимого котика?