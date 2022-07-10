Зеленый защитник: Названы необычные свойства щавеля

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 рассказала, что щавель помогает сохранить здоровье зубов, а также защищает кожу изнутри от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.