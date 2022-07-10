ТехРосИнфо

26 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юпитер
    Вот на этой инвалидной коляске с берданкой на перевес  и на фронт. Неплохо бы ей сделать бронезащиту и с боков и с дн...Тимошенко: мирные...
  • v2794 Валерий
    Да-а..., этих уродов нужно конкретно мочить, безо всякого прочего - мочить и ничего больше.В Одессе предложи...
  • Дядя Саша Polichek
    Да пошли они лесом! Нас гнобят, а им  - подавай?Юшков: Европа оче...

Зеленый защитник: Названы необычные свойства щавеля

Зеленый защитник: Названы необычные свойства щавеля

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 рассказала, что щавель помогает сохранить здоровье зубов, а также защищает кожу изнутри от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх