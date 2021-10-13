Козак: Нуланд подтвердила позицию Вашингтона по особому статусу Донбасса

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком по Украине и минским соглашениям были продуктивными, говорится в Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.