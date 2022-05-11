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Вероника Степанова показала фото раскритиковавшего россиян Кристиансена в майке с Путиным

Вероника Степанова показала фото раскритиковавшего россиян Кристиансена в майке с Путиным

globallookpress/Liu Chan Российская лыжница Вероника Степанова, ставшая победительницей зимней Олимпиады в Пекине в командной эстафете, опубликовала фото норвежского биатлониста Ветле Шоста Кристиансена в футболке с изображением Владимира Путина.

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