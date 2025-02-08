«Я победил»: Канье Уэст оправдался за слова о Гитлере и нацизме

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст после разразившегося скандала вокруг его признаний о симпатиях к Гитлеру и нацизму отказался от своих слов и заявил, что таким образом провел «социальный эксперимент».
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