Александр Овечкин забросил свою 852-ю шайбу в НХЛ

Нападающий сократил отставание от Гретцки до 42 голов Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 42 голов.