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У нападающего "Авангарда" из Уссурийска Ивана Мирошниченко обнаружили рак

У нападающего "Авангарда" из Уссурийска Ивана Мирошниченко обнаружили рак

В ХК "Авангард" сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Ивана Мирошниченко. 18-летний нападающий клуба Высшей хоккейной лиги "Омские Крылья" может пропустить весь следующий сезон, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

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