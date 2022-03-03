У нападающего "Авангарда" из Уссурийска Ивана Мирошниченко обнаружили рак

В ХК "Авангард" сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Ивана Мирошниченко. 18-летний нападающий клуба Высшей хоккейной лиги "Омские Крылья" может пропустить весь следующий сезон, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Спорт-Экспресс".