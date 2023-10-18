Кольцо сжимается. Северный фронт против Израиля сформирован

Сивый_Конь Огнинский

«Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей» (Иеремия, 23:7–8)