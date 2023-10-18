Израильская военная техника стягивается к границам Сектора Газа. Представители ЦАХАЛ уже не раз и не два заявили о том, что наземная операция против ХАМАС неизбежна и будет доведена до конца, чего бы это ни стоило еврейскому государству.
Кольцо сжимается. Северный фронт против Израиля сформирован
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Сивый_Конь Огнинский
!!!! ....
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43 мин.
Сивый_Конь Огнинский
Русский Израиль на Дальнем Востоке | Еврейская автономия, Биробиджан https://youtu.be/U2dT4eiPL8A?si=iLy7JfpTihPO0Qki
Русский Израиль на Дальнем Востоке | Еврейская автономия, Биробиджан
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36 мин.
Сивый_Конь Огнинский
«Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей» (Иеремия, 23:7–8)
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21 мин.
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