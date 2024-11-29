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Царьград

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Bloomberg: автопилот потопил корабль ВМС Новой Зеландии за $100 млн

Bloomberg: автопилот потопил корабль ВМС Новой Зеландии за $100 млн

Корабль ВМС Новой Зеландии стоимостью свыше 100 млн долларов затонул из-за включённого автопилота. Экипаж ошибочно принял это за сбой двигателей, что привело к аварии.

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