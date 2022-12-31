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Аскаров 2-й раз в сезоне АХЛ сыграл на ноль, отразив 17 бросков «Гранд Рэпидс». Он идет на 2-м месте в лиге по победам (13)

Ярослав Аскаров 2-й раз в сезоне сыграл на ноль в АХЛ. Российский вратарь «Милуоки» отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Гранд Рэпидс» (3:0).

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