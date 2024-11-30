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Как сохранить фигуру в 56 лет и впервые выйти на подиум в нижнем белье: модель, певица и жена президента Карла Бруни

Как сохранить фигуру в 56 лет и впервые выйти на подиум в нижнем белье: модель, певица и жена президента Карла Бруни

В 56 лет Карла Бруни стала первой моделью, которая вышла на подиум Victoria’s Secret в нижнем белье Этой осенью в Нью-Йорке с невероятным размахом прошло шоу Victoria's Secret, вернувшее к жизни после шестилетнего перерыва.

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