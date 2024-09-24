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Врач Середина рассказала, как Алентова избавилась от последствий пластики

Врач Середина рассказала, как Алентова избавилась от последствий пластики

Известная российская актриса Вера Алентова решилась на новую процедуру омоложения в 2022 году. 82-летняя актриса прибегла к методике липофилинга, при которой жировая ткань, извлеченная из других частей тела, вводится в проблемные зоны лица.

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