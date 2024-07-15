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СССР-Россия

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Лапки еле шевелятся, но гонору выше крыши

Лапки еле шевелятся, но гонору выше крыши

Есть бессмертное произведение (фильм, ну и книга тоже) - "Человек, который смеётся" Виктора Гюго. Это о том мальчике, из которого безжалостные разбойники-компрачикосы сделали вечно смеющегося человечка.

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Комментарии
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Jolie
на крокодила  стала похожа  Пугачёва..Из-за злобы своей на людей, которые её любили когда-то...
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Пульхерия Djem
Чтобы,в случае возвращения,не дай бог,не попёрлись на их концерты!!!
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11 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Рожа у прашмандонны похожа на надутый гондон с нарисованными глазами.
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