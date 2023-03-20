⚖️ В Керчи арестовали на 7 суток мужчину, который пугал людей предметом, похожим на боеприпас Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, местный житель вышел на улицу и громко кричал матом, размахивал руками и угрожал прохожим.