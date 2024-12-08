Военкор Котенок: Дамаск пал, не сопротивляясь

Российский военкор Юрий Котенок, который еще за несколько дней до воскресных событий назвал происходящее в Сирии «катастрофой», констатировал, что вооруженные группировки оппозиционных сил заняли Дамаск, не встретив при этом никакого сопротивления.
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