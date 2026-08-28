Головин: "Единая Россия" обеспечит всестороннюю поддержку старшего поколения

Забота о старшем поколении выделена в особый пункт народной программы «Единой России». Для партии важно обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в стране, заявил Герой России, член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин.
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