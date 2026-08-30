Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста Украины из-за русского языка

Украинского певца и рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко), известного по дуэту с Настей Каменских, могут лишить звания заслуженного артиста Украины из-за того, что он продолжает использовать в своей речи русский язык и «демонстрирует пренебрежение украинскому».