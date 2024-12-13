Дети продлевают жизнь. Врачи рассказали, почему рожать лучше до 35 лет

Почти 60% молодых пар имеют патологии репродуктивной системы. Такие данные представили врачи на площадке экспертного центра по демографии и репродуктивному здоровью общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии