17 человек, которые немного ошалели от выходок старшего поколения

Мудрость с годами приходит далеко не всегда. Порой старшее поколение отмачивает такое, что только и думаешь: «Ну как так-то, а?» А потом читаешь истории в интернете и понимаешь, что с таким сталкивался просто каждый второй.
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