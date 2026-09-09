Военкор Сладков передал плохие новости о Суровикине и Попове: Генералов ждать не стоит

В середине лета интернет взбудоражил слух: генерал Суровикин вернётся в зону СВО. Этого так и не произошло, но понятно, почему идея так понравилась общественности.
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