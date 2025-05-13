Секретная встреча: кто первым дрогнул в тарифном перемирии США и Китая

Первая встреча, призванная найти выход из тупика в торговых отношениях между США и Китаем, состоялась почти три недели назад в подвале штаб-квартиры МВФ и была организована в обстановке строжайшей секретности.
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