Betting Against The House? By Bas van Geffen, Senior Market Strategist at Rabobank Brent futures broke through $100 per barrel after a series of attacks in the Middle East raise concerns that the conflict could intensify again.
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