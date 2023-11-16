Сенатор Климов: традиционные ценности находят максимальную поддержку в России

В России традиционные ценности поддерживаются как обществом вне зависимости от вероисповедания, так и органами государственной власти, это важное качество российского народа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.
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