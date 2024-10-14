Politico: Орбан захотел помочь Трампу уйти от кредита Украине в размере $50 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может помочь кандидату на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу избежать предоставления денежных средств в размере $50 млрд Украине в случае, если Трамп победит на выборах.
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