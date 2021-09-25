Блинкен заявил о готовности США восстанавливать отношения с Францией

Восстановление отношений Соединённых Штатов с Францией, ухудшившихся после объявления о создании США, Австралией и Великобритания партнёрства в сфере безопасности AUKUS и отказа Канберры от крупного контракта по подводным лодкам с Парижем, потребуется не только время, но и конкретные дела Восстановление отношений Соединённых Штатов с Францией, ухудшившихся после объявления о создании США, Австралией и Великобритания партнёрства в сфере безопасности AUKUS и отказа Канберры от крупного контракта по подводным лодкам с Парижем, потребуется не только время, но и конкретные дела.