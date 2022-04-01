Посол Антонов: сенаторы США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки

Американские сенаторы, которые призывают администрацию Белого дома добиться лишения статуса России в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки.
Американские сенаторы, которые призывают администрацию Белого дома добиться лишения статуса России в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки.
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