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Посол Антонов: сенаторы США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки

Посол Антонов: сенаторы США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки

Американские сенаторы, которые призывают администрацию Белого дома добиться лишения статуса России в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки.

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