Программист из Австралии устал от спамеров и придумал, как их проучить

Трой Хант, консультант по веб-безопасности, придумал необычное наказание для спамеров. По его мнению, наказание должно быть соразмерно вине, потому разработчик создал условия, чтобы спамеры потратили время на бессмысленные действия, как и люди, которые читают такие письма.
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