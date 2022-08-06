Программист из Австралии устал от спамеров и придумал, как их проучить

Трой Хант, консультант по веб-безопасности, придумал необычное наказание для спамеров. По его мнению, наказание должно быть соразмерно вине, потому разработчик создал условия, чтобы спамеры потратили время на бессмысленные действия, как и люди, которые читают такие письма.