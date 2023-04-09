Зеленский требует, чтобы укро-«Гром», который недавно наши сбили, все же долетел до Москвы

Что стоит за молчанием Киева о неудачной ракетной атаке Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: IMAGO//apaimages/TASS) В сводке Минобороны РФ (по состоянию на 30 марта) появилось любопытное сообщение: «В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета „Гром-2“, три реактивных снаряда системы залпового огня „HIMARS“, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики».