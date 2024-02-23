Пензенцев с Днем защитника Отечества поздравил Олег Мельниченко

Губернатор Олег Мельниченко выразил свои поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженным Силам, а также воинам современной Российской Армии и Военно-Морского флота в честь Дня защитника Отечества.
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