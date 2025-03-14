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Юрист Хаминский: Иноагенты больше не могут свободно распоряжаться доходами с авторских прав

C 1 марта по новому закону иноагенты не могут свободно распоряжаться деньгами, полученными от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспортных средств, а также доходами от интеллектуальной собственности.

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