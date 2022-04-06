Робертсон о брошенных в него зажигалках фанатами «Бенфики»: «Возможно, это поможет им бросить курить»

Эндрю Робертсон обратился к фанатам «Бенфики», бросавшим в него различные предметы. Шотландец помог «Ливерпулю» обыграть лиссабонскую команду в гостях в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

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