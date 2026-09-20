Дмитрий Шевченко сыграл 90 ролей, но остался один: «Я боялся брать ответственность за чужую жизнь»

На экране у Дмитрия Шевченко всё складывалось: больше 90 ролей, «День рождения Буржуя», «Мажор». За кадром — два расставания, одно из которых случилось, когда женщина ждала от него ребёнка, и сын, с которым так и не получилось наладить отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Собчак плакала о...
- ТО Тепляковы назвали...
- Позывной «Дублер»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым