Дмитрий Шевченко сыграл 90 ролей, но остался один: «Я боялся брать ответственность за чужую жизнь»

На экране у Дмитрия Шевченко всё складывалось: больше 90 ролей, «День рождения Буржуя», «Мажор». За кадром — два расставания, одно из которых случилось, когда женщина ждала от него ребёнка, и сын, с которым так и не получилось наладить отношения.