TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

Дмитрий Шевченко сыграл 90 ролей, но остался один: «Я боялся брать ответственность за чужую жизнь»

Дмитрий Шевченко сыграл 90 ролей, но остался один: «Я боялся брать ответственность за чужую жизнь»

На экране у Дмитрия Шевченко всё складывалось: больше 90 ролей, «День рождения Буржуя», «Мажор». За кадром — два расставания, одно из которых случилось, когда женщина ждала от него ребёнка, и сын, с которым так и не получилось наладить отношения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым