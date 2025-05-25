Кланы и реки денег. Историк Борисёнок раскрыл, как Украина погубила СССР

Члены Военного совета Сталинградского фронта (слева направо): член Политбюро ЦК ВКП, секретарь КП Украины Никита Сергеевич Хрущев, член Военного совета фронта по тылу, генерал-майор Алексей Илларионович Кириченко, 1-й секретарь Сталинградского обкома партии Алексей Семенович Чуянов, командующий Юго-Восточным (Сталинградским) фронтом, генерал Андрей Иванович Еременко.
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