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Депутаты Якутии положительно отозвались о законе о QR-кодах

Депутаты Якутии положительно отозвались о законе о QR-кодах

В официальном Telegram-канале Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии сообщается, что депутаты Якутии на заседании во вторник большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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