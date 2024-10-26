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Депутат Гаврилов: при продаже квартиры главное - собрать пакет документов

Депутат Гаврилов: при продаже квартиры главное - собрать пакет документов

При самостоятельной продаже квартиры главное - правильно собрать все необходимые документы, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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