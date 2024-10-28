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Мода и Шоу-бизнес

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«Прилучный в итоге оказался не мужчиной», — журналист Паша Мавриди о том, как актер поступил с женой Муцениеце

«Прилучный в итоге оказался не мужчиной», — журналист Паша Мавриди о том, как актер поступил с женой Муцениеце

Сказочный брак, который когда-то был примером для многих, обернулся настоящим кошмаром! Паша Прилучный для многих стал костью в горле, когда расстался с Агатой Муцениеце, но кто бы мог подумать, что недовольна им будет и пресса? Журналист Павел Мавриди столкнулся с бойким характером актера, когда ему довелось поработать с ним.

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