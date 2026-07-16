Латиноамериканца оштрафовали за нацистский символ в бывшем концлагере

Житель Колумбии подвергся наказанию в виде штрафа за то, что во время посещения музея на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим публично воспроизвел жест, схожий с нацистским приветствием .
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