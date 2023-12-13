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Хотя бы на карте останется. Медведев высмеял слова Байдена об Украине

Хотя бы на карте останется. Медведев высмеял слова Байдена об Украине

Если судить по заявлениям президента США Джо Байдена, сделанные во время визита его украинского коллеги Владимира Зеленского, то «победа» Украины и ее западных кураторов уже означает то, что эта страна хотя бы останется на карте мира.

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