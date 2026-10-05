"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ

"Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать продукт, который будут покупать все армии. В этом плане Михаил Федоров выступает как проводник, готовый поставлять туда информацию и опыт.
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