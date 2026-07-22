20 лет поисков увенчались успехом? Ученые нашли объект, который может стать первой подтвержденной экзолуной

На орбите коричневого карлика впервые открыли луноподобный объектМеждународная группа астрономов сообщила об открытии, которое может стать первым убедительным доказательством существования экзолуны — естественного спутника за пределами Солнечной системы.
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