👩⚕️В Москве стартует форум «Здравница-2025» На мероприятии обсудят вопросы внедрения в курортную сферу разработок ведущих научно-исследовательских институтов.
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👩⚕️В Москве стартует форум «Здравница-2025» На мероприятии обсудят вопросы внедрения в курортную сферу разработок ведущих научно-исследовательских институтов.