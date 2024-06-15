Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аурелия Запсенко
    Как говорится, "ну и х** с ними, с американцами этими!"Осквернение радуж...
  • Наталия
    Подозреваю, что причина не во вспыхнувшей вдруг  любви к России, а в нежелании идти воевать и в жгучей обиде на власт...На Украине начина...
  • Анатолий Анатольев
    МОЧИТЬ!!!!Всё просто (18+)

Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

После подъема по трапу самолета пассажиров всегда встречают улыбающиеся стюардессы и стюарды. Оказалось, что это вовсе не сигнал вежливости, а улыбка служит скорее прикрытием — одна из бортпроводниц решила рассказать, зачем на самом деле пассажиров встречают так радушно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх