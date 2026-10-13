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«Глушенков сейчас сильнее всех в России. Он еще может поехать в сильную команду из Европы, но этого не случится с нынешними условиями и ограничениями». Игонин об игроке «Зенита»

Бывший игрок « Зенита » Алексей Игонин высказался об уровне полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Максима Глушенкова.

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