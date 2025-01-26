НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    А неплохо было бы из России азиатских и кавказских мигрантов перенаправить в Прибалтику. А оттуда они, глядишь, и в П...«Верните русских ...
  • Александр Русанов
    как говорил из героев фильма - горячится не надо господин ТрампРоссия нанесла ид...
  • Eduard
    А янки всегда лазейки делают,как им выгодно.Они это сразу и говорили честно!Россия нанесла ид...

Россия нанесла идеальный ответный удар по США: энергетическая шахматная партия Москвы

Россия нанесла идеальный ответный удар по США: энергетическая шахматная партия Москвы

Россия нанесла идеальный ответный удар по США: энергетическая шахматная партия Москвы Ирина ВальковаРоссия сделала стратегический ход в ответ на санкции США, введённые в отношении урановой руды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Осталось набросить 100% тарифа для США в ответ на его хотелки по санкциям на по топливу для АЭС, удобрениям, титану и платине. Трамп на такие тарифы для него возрадуется до небес... РВСН
Ответить
17 час.
Eduard
А янки всегда лазейки делают,как им выгодно.Они это сразу и говорили честно!
Ответить
17 час.
АР
Александр Русанов
как говорил из героев фильма - горячится не надо господин Трамп
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх