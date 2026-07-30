Противоположная сторона может попытаться выйти на переговоры через посредников Конфликт на Украине приближается к завершению с победой России, утверждает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью "Ленте.
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