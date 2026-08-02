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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» о хет-трике Глушенкова: «А можно как-то отменить его в матчах против нас?»

«Оренбург» с юмором отреагировал на результативность полузащитника « Зенита » Максима Глушенкова в матче второго тура РПЛ .

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